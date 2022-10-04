Українські захисники звільнили Борову на Харківщині: фото, відео

У Нацгвардії показали, як 5 Слобожанська бригада НГУ заходила у Борову.

Українські сили оборони звільнили селище Борова Ізюмського району Харківської області і більшу частину Борівської громади.

Про це інформує пресслужба громади.

"Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ. Там триває зачистка територій", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити прапор України на зруйнованій окупантами адміністративній будівлі.

Також борівчани перефарбували стелу при в'їзді до населеного пункту у жовто-синій колір. Під час окупації вона була перефарбована рашистами у червоний.

Тим часом у Нацгвардії показали, як 5 Слобожанська бригада НГУ заходила у Борову.

Нагадаємо, що ЗСУ вдруге звільнили село на Херсонщині від окупантів. Давидів Брід був окупований російськими військами в ніч проти 13 березня 2022 року. 31 травня було село було звільнено українськими військовими, проте 17 червня село було окуповано повторно.

Раніше у Нацгвардії оприлюднили відео звільнення Золотої Балки на Херсонщині.

Також ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Крім того стало відомо, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельске та Миролюбівка на Херсонщині.