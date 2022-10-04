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Українські захисники звільнили Борову на Харківщині: фото, відео

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Українські захисники звільнили Борову на Харківщині: фото, відео

У Нацгвардії показали, як 5 Слобожанська бригада НГУ заходила у Борову.

Українські сили оборони звільнили селище Борова Ізюмського району Харківської області і більшу частину Борівської громади.

Про це інформує пресслужба громади.

"Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ. Там триває зачистка територій", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити прапор України на зруйнованій окупантами адміністративній будівлі.

Також борівчани перефарбували стелу при в'їзді до населеного пункту у жовто-синій колір. Під час окупації вона була перефарбована рашистами у червоний.

Тим часом у Нацгвардії показали, як 5 Слобожанська бригада НГУ заходила у Борову.

Нагадаємо, що ЗСУ вдруге звільнили село на Херсонщині від окупантів. Давидів Брід був окупований російськими військами в ніч проти 13 березня 2022 року. 31 травня було село було звільнено українськими військовими, проте 17 червня село було окуповано повторно.

Раніше у Нацгвардії оприлюднили відео звільнення Золотої Балки на Херсонщині.

Також ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Крім того стало відомо, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельске та Миролюбівка на Херсонщині.

Жахливі деталі про злочини рашистів в Ізюмі

Жахливі деталі про злочини рашистів в Ізюмі

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Дата публікації
Перегляди
483
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