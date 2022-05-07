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Українські захисники звільнили від окупантів ще один населений пункт на Харківщині

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Українські захисники звільнили від окупантів ще один населений пункт на Харківщині

Associated Press

Українські військові звільнили ще одне село на Харківщині.

Окупанти зосереджують всі зусилля, аби не допустити українських захисників далі до українського кордону.

Про це 7 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. Посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву", — йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти здійснили обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка та Слатине. Натомість ворог втратив контроль над селом Циркуни. 

Росіяни намагалися наступати у напрямку населеного пункту Вірнопілля, однак жодних успіхів не мали, зазнали втрат та відійшли.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України під час наступальних дій на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів на Харківщині

ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів на Харківщині

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