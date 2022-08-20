Українські зенітники "додали до купи ворожого металолому" два ворожі безпілотники у центральних регіонах

Воїни-зенітники повітряного командування “Центр” знищиди два російських БПЛА.
Це сталося близько 12:00, коли в центральних областях лунали сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомили у повітряному командуванні "Центр".
"Воїни-зенітники повітряного командування “Центр” на визначених напрямках знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи Українське небо. Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому", - йдеться в повідомленні.
У повітряному командуванні наголосили, що навченість і професіоналізм українських зенітників є підтвердженням пильності і влучності.
Нагадаємо, десантники Миколаївської бригади ДШВ знищили автівку з російськими солдатами.
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