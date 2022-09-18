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Українські зенітники за один вечір збили два безпілотники в небі над Херсонщиною

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Українські зенітники за один вечір збили два безпілотники в небі над Херсонщиною

Фото: defence-ua.com

Засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" успішно ліквідовують ворожі дрони.

Упродовж вечора суботи, 17 вересня, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано два російських БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь".

Перший ворожий дрон українські зенітники "приземлили" близько 18 години. Через чотири години вдалося вполювати ще один. 

“Близько 22:00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БпЛА оперативно-тактичного рівня”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією військових аналітиків, під час контрнаступу на півдні України ЗСУ здійснюють наземні маневри в трьох районах Херсонської області.

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