Українські зенітники за один вечір збили два безпілотники в небі над Херсонщиною

Засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" успішно ліквідовують ворожі дрони.
Упродовж вечора суботи, 17 вересня, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано два російських БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь".
Перший ворожий дрон українські зенітники "приземлили" близько 18 години. Через чотири години вдалося вполювати ще один.
“Близько 22:00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БпЛА оперативно-тактичного рівня”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією військових аналітиків, під час контрнаступу на півдні України ЗСУ здійснюють наземні маневри в трьох районах Херсонської області.
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