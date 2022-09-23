Українські зенітники збили російський вертоліт, штурмовик та 6 дронів-камікадзе (відео)

Українські зенітники протягом 23 вересня збили російський вертоліт Мі-8, штурмовик Су-25 та шість дронів-камікадзе іранського виробництва.

Ворожі безпілотники були збиті на східному та південному напрямках.

Про це повідомили у 53-й ОМБр та Повітряних силах ЗСУ.

"Під час нальоту ворожої авіації завдяки нашим охоронцям неба армія окупантів не дорахувалась свого Мі-8. Точний удар зенітників вмить окутав вогнем смертоносне залізяччя, за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі", – йдеться в заяві 53-ї бригади.

Також читайте Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України - Генштаб

Водночас у Повітряних силах повідомили, що цього ж дня на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136. Проте станом на вечір українські зенітники збили шість таких безпілотників.

Крім того, на півдні України Повітряні сили знищили російський штурмовик Су-25!

"І це ми ще всерйоз нічого не починали", – попередили в ПС.

Княжичі продовжують тримати фронт, відбивати атаки, завдавати нищівних ударів ворога. Під час нальоту ворожої авіації, завдяки нашим охоронцям неба, армія окупантів не дорахувалась свого Мі-8. Точний удар зенітників вмить окутав вогнем смертоносне залізяччя, за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі. А окупантам варто знати лиш одне: ви не Фенікси, ви не відродитесь… Разом ми сила! Разом переможемо! #russiaisaterroriststate #stoprussia #53ОМБр #Айдар #Патріот #ООС #АТО #ОКСхід #ні_кроку_назад #З_Богом_за_Україну #Оружжя_не_знімайте Опубліковано 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха Пʼятниця, 23 вересня 2022 р.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти атакували Одесу іранськими дронами з акваторії Чорного моря.

Читайте також:

Як діаспора зі США допомагає Україні - Алла Лопаткіна