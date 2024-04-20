Українські зенітники збили ворожий розвідувальний безпілотник французьким ЗРК Crotale: відео

Олександр Павлюк зазначив, що ворожий БПЛА знищили воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.
Українські зенітники збили ворожий розвідувальний безпілотник оперативного рівня. Уразити ціль вдалося за допомогою французького зенітного ракетного комплексу малої дальності Crotale.
Відео бойової роботи 20 квітня опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк у Facebook.
Павлюк зазначив, що ворожий БПЛА знищили воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.
"Бойова робота підрозділів ППО Сухопутних військ. Воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ знищили ворожий розвідувальний БпЛА оперативного рівня з ЗРК Crotale. Слава українським воїнам!" – йдеться у дописі.
Бойова робота підрозділів ППО Сухопутних військ
Бойова робота підрозділів ППО Сухопутних військ Воїни 38-ий зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ знищили ворожий розвідувальний БпЛА оперативного рівня з ЗРК Crotale. Слава українським воїнам!Опубліковано Командувач Сухопутних військ ЗС України - AFU Land Forces Commander Субота, 20 квітня 2024 р.
Нагадаємо, військові Збройних сил України прицільно атакували дронами солдатів-окупантів просто у чистому полі.
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