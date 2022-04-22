Українські жінки самотужки влаштовують справжні розслідування, щоб розшукати своїх зниклих чоловіків

Щонайменше 15 тисяч українців досі розшукують родичі - це далеко не повне число тих, про кого немає звісток.

Рідні трьох чоловіків, які зникли в селі Колонщина Бучанського району, розшукують їх від дня, коли туди вже заходили російські танки, йдеться в ТСН.

Мозоль Сергій Вікторович, Семенець Іван Сергійович, Дутчак Михайло – вони 4 березня в селі Колонщина поїхали на околицю подивитися наскільки близько до села техніка росіян. «Вибіг, каже треба їхати подивитися, бо кажуть що приїхали ворожі танки», - розповідає про чоловіка дружина.

Відтоді про чоловіків нічого не відомо. Мама Івана не може себе опанувати, маленька донька без кінця гортає татові фото, а його сестра разом з дружинами взялися по крихті відновити події тих днів. Чоловіки проїхали Колонщину на межі з селом Вишеград, де був український блокпост.

«Якраз на цьому блокпості останній раз бачили Івана Сергія і Михайла і більше машина назад не повернулася», - каже жінка.

Через чотири дні жінкам повідомили, що знайдена розстріляна машина, в якій були їх чоловіки. В машині пробите лобове скло, є влучання в пасажирські двері. Однак в салоні немає слідів крові, це говорить про те, що хлопці були живі.

Машину розстріляли і сусіди бачили дії росіян потім. «Вони одного тягнули під руки, ми точно бачили живого, він йшов ногами», - розповідає свідок.

Хто це був з трьох чоловіків жінка впізнати не може, бо було надто далеко. У домі, куди росіяни звозили поранених цивільних з розстріляних авто, які намагалися вирватися з окупації, впізнали фото одного із чоловіків, і підтверджують, що він також був тут. «Саме в цьому будинку бачили Михайла до нього була дуже прискіплива увага. Він тут пробув не довго і його забрали росіяни в інше приміщення», - розповідає сестра Михайла.

Після того, як росіян вибили з Київщини тероборона прочісувала ліса і поля. Знаходили вбитих, закопаних людей, але не серед живих, ні серед мертвих Михайла, Івана та Сергія не знайшли. «Є надія, що вони в полоні», - кажуть рідні.

Жінки переглядають усі відео полонених з російських телеграм каналів. Серед них побачила хлопця з сусіднього села, якого вивезли в Росію.

Також Наталя спілкувалася з жінкою, яку вивезли до Білорусії. Її поранили не далеко, від місця, де розстріляли машину Михайла Дутчука і майже в той самий час. «Окупанти пораненим пропонували виїхати до Білорусії, одну з поранених було вивезено - це точно відомо. Шукаємо наших чоловіків в полоні», - кажуть жінки.

Внаслідок шостого обміну полоненими додому повернулися 10 військових та 9 цивільних українців

Дані про полонених збирає національне інформаційне бюро для пошуку людей номер 1648. Такі дзвінки також надходять на гарячу лінію уповноваженої з прав людини - 0800-50-17-20

Людмила Денісова переконує, що вже зафіксована інформація про 15 тисяч українців, яких шукають родичі в Україні. «До нас звернулися про 13 тисяч цивільних щодо пошуку і 2 тисяч військових», - зазначає вона.

Скільки цих людей в полоні, скільки загинули, або незаконно депортувані - нині не має навіть приблизної інформації. Однак формується загальний список зниклих безвісти.

Тим часом міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що вчора вдалося обміняти 19 людей - 10 військових і 9 цивільних. Це був вже 6 обмін. З початку повномасштабної війни вдалося повернули 247 українців серед них військові і цивільні.

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