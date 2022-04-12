Українські зірки виступили з перфомансом на підтримку України під час футбольного матчу “Легія” - “Динамо”

Українські зірки виступили з перфомансом на підтримку України під час футбольного матчу “Легія” - “Динамо”

Подія розпочалася виступом Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.

Сьогодні, 12 квітня, поєдинком з польською “Легією” розпочалася серія благодійних футбольних матчів київського “Динамо” Match for peace #StopWarInUkraine. До, під час та після матчу здійснюватиметься збір коштів на вирішення найбільш гострих гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну рф в Україні.

Подія розпочалася виступом Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки, солісти якого виконали гімни України та Польщі.

Окрім самих футболістів, учасниками події стали українські артистки, відомі на весь світ, — Тіна Кароль, Юлія Саніна (The Hardkiss), Катерина Павленко (Go_A) та DOROFEEVA. Так, на глядачів чекав справжній перфоманс, до якого залучили і гостей стадіону — близько 200 українських жінок, дітей та бабусь, які через війну змушені були тимчасово залишити свій дім і яких наразі прихистила Польща.

Під час перфомансу українці заповнили собою сцену в формі контурів України. Кожен з них став на тому місці, де географічно розташована їхня домівка.

Тіна Кароль — Народна артистка України, громадська діячка, солістка Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, виконала знакову пісню «Україна — це ти», яка є символом української єдності та любові до Батьківщини і яка з 2016 року внесена в шкільну програму.

Юлія Саніна — фронтвумен гурту The Hardkiss, виконала композицію «Коханці», один з найпопулярніших хітів гурту, адаптувавши текст до реалій сьогодення.

Катерина Павленко — солістка електро-фольк гурту Go_A, що представляли Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» звернулася до глядачів та футбольних фанатів з уже легендарним треком «Шум», що входить в топ найпопулярніших світових чартів.

​​DOROFEEVA — українська співачка, тренерка «Голосу країни», блогерка та авторка пісень разом з іншими артистками заспівала легендарну стрілецьку пісню «Ой у лузі червона калина», яка є символом українського спротиву та героїзму у війні з рф.

Організацією виступів займалася команда Big Entertainment shows 1+1, режисерами заходу є TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів.

Коментує матчі для українських глядачів Ігор Циганик — український спортивний журналіст і коментатор.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine — футбольний клуб «Динамо» та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України.