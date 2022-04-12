"Українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи": дружини російських окупантів закликають до злочинів (аудіо)

"Українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи": дружини російських окупантів закликають до злочинів (аудіо)

При цьому головне – оберігатися, кажуть жінки окупантів.

СБУ вкотре перехопила розмову російського військового, що воює проти України, з його дружиною. У розмові жінка сама ж закликає свого чоловіка ґвалтувати українок.

Про це свідчить опублікований Службою безпеки аудіозипис.

"Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні", – зазначили в СБУ.

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне –оберігайся там", – сказала дружина своєму чоловіку-окупанту, при цьому посміхаючись у слухавку.

"Вважаємо, що будь-які додаткові коментарі тут зайві", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі задокументовано близько 25 дівчат, яких російські окупанти зґвалтували у Бучі під Києвом. З них дев’ятеро – вагітні.

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