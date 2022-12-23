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"Українських баб ґвалтуй": СБУ офіційно оголосила у міжнародний розшук дружину окупанта

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1812
Час на прочитання
2 хв
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"Українських баб ґвалтуй": СБУ офіційно оголосила у міжнародний розшук дружину окупанта

Фото: ТСН.ua

Справу проти росіянки скерували до суду.

СБУ оголосила у державний та міжнародний розшук росіянку Ольгу Биковську, яка закликала чоловіка-окупанта ґвалтувати українок. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. 

Росіянка мешкає у тимчасово окупованому Криму. На початку повномасштабної війни Росії проти України її чоловік-окупант перебував у Херсонській області. Жінка у розмові з ним закликала загарбника ґвалтувати українок. 

"На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантку оголошено у державний та міжнародний розшук", - повідомили в СБУ. 

© СБУ
Фото: СБУ

Ользі Биковській загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Росіянка закликала чоловіка-окупанта ґвалтувати українок

У квітні 2022 року СБУ опублікувала перехоплену розмову російського окупанта та його дружини, яка закликала свого чоловіка знущатись із українок. 

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне – оберігайся там", – сказала дружина своєму чоловікові-окупантові, водночас сміючись у слухавку. 

Журналісти встановили, що це - Ольга Биковська, яка родом з Орловської області РФ, проте після анексії українського Криму вона разом із чоловіком-окупантом переїхала на півострів. Її чоловіка звати Роман Биковський, йому 27 років. Росіянин причетний до окупації Криму та брав участь у війні проти України 2022 року. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1812
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