Українських біженців у Польщі стало менше: скільки громадян досі не повернулися додому

Українських біженців у Польщі стало менше. Улітку громадян України, які через повномасштабну війну були змушені покинути свої домівки, було у Польщі 1,4 мільйона, зараз - 950 тисяч.

Про це повідомляє віцепрезидент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.

Зазначається, близько 1,3 мільйона українців перебували в Польщі ще до 24 лютого. Біженців станом на літо у сусідній країні було 1,4 мільйона.

На кінець 2022 року в країні перебуває 950 тисяч біженців. Загалом зараз у сусідній Польщі живе 2,3 мільйона українців.

Сама ж Польща на допомогу українцям вже витратила 750 млн євро. За даними Польського фонду розвитку, країна отримала 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від податків, сплачених українцями.

У Центрі досліджень міграції Варшавського університету кажуть, що говорити про самі витрати держави на українців неправомірно, адже вони у Польщі працюють, платять внески і податки.

Нагадаємо, Польща змінила правила надання допомоги українцям. Українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці будуть змушені платити за проживання у таких місцях. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.

Тим часом українці масово скаржаться, що їм вже скасовують статуси UKR у Польщі.

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