Українських біженців у Польщі стало менше: скільки громадян досі не повернулися додому

Українці у Польщі працюють, платять внески і податки.
Українських біженців у Польщі стало менше. Улітку громадян України, які через повномасштабну війну були змушені покинути свої домівки, було у Польщі 1,4 мільйона, зараз - 950 тисяч.
Про це повідомляє віцепрезидент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.
Зазначається, близько 1,3 мільйона українців перебували в Польщі ще до 24 лютого. Біженців станом на літо у сусідній країні було 1,4 мільйона.
На кінець 2022 року в країні перебуває 950 тисяч біженців. Загалом зараз у сусідній Польщі живе 2,3 мільйона українців.
Сама ж Польща на допомогу українцям вже витратила 750 млн євро. За даними Польського фонду розвитку, країна отримала 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від податків, сплачених українцями.
У Центрі досліджень міграції Варшавського університету кажуть, що говорити про самі витрати держави на українців неправомірно, адже вони у Польщі працюють, платять внески і податки.
Нагадаємо, Польща змінила правила надання допомоги українцям. Українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці будуть змушені платити за проживання у таких місцях. Крім того, у разі виїзду українців за територію Польщі, соцвиплати обмежаться.
Тим часом українці масово скаржаться, що їм вже скасовують статуси UKR у Польщі.
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