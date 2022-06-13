Українських біженців в Нідерландах розселили до в’язниці, яка є пам’яткою архітектури

Українських біженців в Нідерландах розселили до в’язниці, яка є пам’яткою архітектури

У Нідерландах три з половиною сотні українців поселили до в’язниці.

Колишня в’язниця виявилася єдиною вільною будівлею у тамтешньому містечку Бреда. За останні 20 років Нідерланди удвічі зменшили кількість в’язнів, йдеться в ТСН.

Решітки, колючий дріт і паркан під струмом - в’язниця у центрі нідерландської Бреди. Старовинна будівля зустрічає припаркованими велосипедами і знайомими літерами - на вході не дарма є написи кирилицею, тут живуть українські біженці.

За коридором, завішаним дитячими малюнками, гігантський атріум. За кожною із двох сотень дверей - камера-одиночка, яка стала двомісним номером для українців. Зараз тут мешкає 360 людей. Вільних кімнат залишилось лише п'ять. У такій «камері» свіжий ремонт, двоповерхове ліжко, робоча і гігієнічна зони. «Тут є власний туалет і раковина. Єдине, що треба ділити з сусідами – душ», - каже місцевий розпорядник.

На вікнах нові штори і штучні квіти, але старі ґрати, які зрізати не змогли. «На вікнах досі є ґрати, бо ця будівля - це пам’ятка і ми не маємо права змінювати надто багато», - розповідає волонтер.

В’язниця під назвою "Купол" і справді історична пам’ятка зведена ще в середині ХІХ сторіччя. Гігантський комплекс із старовинними воротами і сучасною охоронною системою розташований у самому серці Бреди. Згори видно, наскільки у Нідерландах опікувалися комфортом в’язнів навіть два сторіччя тому. У гігантському куполі багато вікон, аби всередині був не лише простір, а й світло. Людей розміщували по одному, за задумом архітектора Йохана Мітцелара, вони мали дивитися на небо та розмірковувати про вчинені злочини.

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Останніх в’язнів звідси перемістили у 2013, торік держава виставила тюрму на продаж. І ув’язнення людей - чи не єдине, для чого будівлю використовувати більше не зможуть.

Соціальними центрами фантазія нідерландських чиновників не вичерпується. В Утрехті прогулянковий двір колишньої колонії перетворили на міський пляж, а в Амстердамі на місці 15 камер для в’язнів відкрили сирійський хамам. За останні 15 років у Нідерландах закрили два десятки тюрем. Кількість в’язнів у країні після Другої світової зменшилася вдвічі. Тепер на сто тисяч населення їх усього 50 - один із найнижчих показників у світі.

«Під час Другої світової війни Нідерланди були окуповані нацистами і країна відчула тиск тиранії і диктаторства. Ті, хто пізніше впливав на прийняття рішень - добре знали про жахи ув’язнення і вони не хотіли використовувати в’язниці там, де цього можна було уникнути»,- розповідає професор кримінології Францис Пейкс.

Сьогодні у майже двохсоттисячній Бреді тюрем немає. Тут часто повторюють ім’я одного з наших співвічизників - нині почесного громадянина Нідерландів.«Генерал Мачек - командувач польської дивізії, яка звільняла Нідерланди від нацистів - народився неподалік Львова. І якщо ми згадаємо, що своєю свободою ми завдячуємо у тому числі львів’янам, допомога людям з України - стане для нас моральним обов’язком», - зазначає мер міста Бреда Поль Депла.

Саме тому мерія віддала українцям єдину вільну будівлю у місті. Три сотні мешканців Бреди протягом місяця фарбували стіни і збирали меблі, а їхні діти малювали картинки, які є у кожній колишній камері. У півдвалі під скляним дахом - зробили ігрову кімнату і тренажерну залу.

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