Українських фронтовиків відправлять на відпочинок: хто прийде на заміну — Генштаб ЗСУ

Підрозділи ЗСУ, які від початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій, будуть переведені на відпочинок у межах планової ротації.

Про це у п’ятницю, 12 квітня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок”, - йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що бригади, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті, буде посилено, зокрема, завдяки перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях.

“Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин”, - йдеться у повідомленні.

В Генштабі обіцяють, що процес ротації триватиме й надалі.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ висловив побажання щодо норми про демобілізацію в мобілізаційному законі, ухваленому ВР 11 квітня. З огляду на оперативну ситуацію на фронті, загрози і ризики, це питання розглянуть в окремому законопроєкті.

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