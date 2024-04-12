Українських фронтовиків відправлять на відпочинок: хто прийде на заміну — Генштаб ЗСУ

У Силах оборони України триває планова ротація.
Підрозділи ЗСУ, які від початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій, будуть переведені на відпочинок у межах планової ротації.
Про це у п’ятницю, 12 квітня, повідомили у Генштабі ЗСУ.
“Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок”, - йдеться у повідомленні.
В Генштабі додали, що бригади, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті, буде посилено, зокрема, завдяки перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях.
“Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин”, - йдеться у повідомленні.
В Генштабі обіцяють, що процес ротації триватиме й надалі.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ висловив побажання щодо норми про демобілізацію в мобілізаційному законі, ухваленому ВР 11 квітня. З огляду на оперативну ситуацію на фронті, загрози і ризики, це питання розглянуть в окремому законопроєкті.
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