Українських пілотів можуть навчати літати на американських винищувачах F-16: що для цього потрібно

Українських пілотів можуть навчати літати на багатофункціональних винищувачах F-16. Проте окрім навчання, в Україні потрібно для такого типу літаків модернізувати аеродроми.

Українські пілоти можливо будуть навчатися літати на американських винищувачах F-16.

Таку думку в етері телемарафону висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, в США Палата представників Конгресу узгодила виділення українським пілотам грошової допомоги у 100 млн доларів. Гроші підуть на навчання. Проте рішення ще має підтримати Сенат США, після чого документ потрапить на підпис до президента Джо Байдена.

Одна важливо не тільки опанування сучасної техніки, а й модернізація для неї українських аеродромів.

"Підготовка наших льотчиків - ми давно просили це зробити, починаючи з березня. У нас є шанс, що наші льотчики почнуть опановувати вже сучасну генерацію літаків. А які це будуть літаки - усі мріють про F-16, я б теж про них мріяв, але треба буде щось зробити з аеродромами. Ми провели консультації з технічними й інженерними спеціалістами, вони сказали, що можна буде дещо дообладнати на аеродромах, тому, я думаю, ми будемо здатні приймати літаки і такого класу”, - наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що у Харкові збудують зупинки-укриття, які захищатимуть від снарядів РФ.

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