Українським артилеристам вистачило тижня, щоб навчитись вправно нищити ворога американською гарматою М-777

Американські новітні гармати М-777 вже на фронті й повним ходом знищують ворога.

Уперше українські військові показали їх роботу знімальній групі ТСН.

Підготовка до першого пострілу гармати займає буквально хвилину. Система прицілювання гаубиці хоч і не значно відрізняється, але навідник Роман каже, працювати значно зручніше, ніж зі старими радянськими.

"Тут все зручніше на тій гарматі, якій ми раніше працювали, не було таких лічильників, тут все простіше, виставляється точніше", - каже боєць.

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Приціл виставили, снаряд у стволі, постріл і зі свистом 155 міліметровий снаряд летить на голови російських загарбників. Перезарядка триває лічені хвилини.

З новітніми гарматами пораються кращі артилеристи країни. Хлопцям вистачило тижня на освоєння нової для себе зброї. Вона не лише зручніша, але, що дуже тішить бійців, значно точніша. «По точності ми дуже добре працюємо, ліпше ніж на попередній системі», - каже військовий «Олександр».

Збройні сили демонструють унікальні кадри, як американська гаубиця розносить на друзки російську самохідку. І це стрільба звичайними набоями, а ще ці гармати можуть стріляти високоточними Ескалібурами на відстань у 40 кілометрів. У них похибка всього до 4-5 метрів.

Після стрільби стволи опускають до землі і гаубиці знову прикидають гіллям та хмизом. Свою роботу на сьогодні вони виконали. Ворог на цій ділянці фронту не те що перестав атакувати, він принишкли. Маскуються, укріплюються й українські артилеристи. Несподівано для них союзники передали разом з гаубицями і трохи свого інструменту.

Артилеристи після стрільби і справді беруться за американські лопати і вкопуються глибше в землю. Вони знають, ворог спробує будь-якою ціною відшукати їх в українських полях. Тому, коли вони пролетять над цим лісочком своїми дронами-розвідниками, то побачать – лише лісочок.

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