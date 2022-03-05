Українським біженцям в Чехії виплачуватимуть щомісяця по 200 євро: подробиці

Українським біженцям в Чехії виплачуватимуть щомісяця по 200 євро: подробиці

Біженці зможуть отримати виплати протягом трьох місяців від дня прибуття до Чехії.

Чехія зібралася виплачувати біженцям з України, де через напад Росії від 24 лютого триває війна, по 5000 крон або 200 євро (близько 6 750 грн. - Ред.) раз на місяць.Відповідний проєкт закону вніс на розгляд уряду Міністр праці та соціальних справ республіки Маріан Юречка.

Про це інформує Чеське радіо і novinky.cz.

Також читайте У Чехії ввели надзвичайний стан через наплив українців

Передбачається, що зможуть неодноразово отримувати фінансову допомогу протягом трьох місяців біженці без майна та грошей. Згідно з ініціативою, протягом перших 3 місяців перебування в Чехії біженцям з України мають намір надати гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон (6 750 грн. - Ред.).

"Пропонується, щоб перша допомога у розмірі 5000 крон надавалася автоматично після видавання візи", — йдеться в документі.

Крім цього, уряд країни має намір виплачувати власникам житла, які розмістять у себе українців, по 1000 крон (740. - Ред.) на особу протягом п'яти місяців.

Законопроєкт після схвалення урядом пройде прискореною процедурою затвердження в парламенті республіки. Міністр праці Маріан Юречка додав, що закон перебуває на стадії доопрацювання. Умови можуть бути змінені.

Остаточне рішення має бути ухвалене наступного тижня. Від початку нападу РФ на Україні тут зареєстрували близько 40 тис. біженців із цієї країни.