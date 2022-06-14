Українським біженцям в Польщі роздають подарункові талони: на яку суму і хто може отримати

Українським біженцям в Польщі роздають подарункові талони: на яку суму і хто може отримати

Українські біженці в Польщі відтепер можуть отримувати подарункові талони - це новий вид соціальної допомоги. Хто може розраховувати - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Біженці з України, які переїхали на тимчасове проживання до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть отримати подарункові талони на 2 тисячі злотих (це приблизно 13 тисяч гривень). Роздають ці талони в місті Гожув-Великопольський, а витратити їх можна на придбання товарів в популярній торговій мережі. Також їх роздають в Любліні, Варшаві та Познані.

Про це повідомили на сайті gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.

Малгожата Домагала, віцепрезидентка Гожува-Великопольського з соціальних питань, пояснює, що кошти, які українці отримують разом з подарунковими талонами, можна буде витратити в великому супермаркеті. За її словами, це допоможе не лише біженцям, які опинилися далеко відо дому в чужій країні, але й самому місту. Адже українці будуть витрачати ці гроші в Гожув-Великопольському. А ті кошти, які б вони витратили на придбання продуктів, тепер вони будуть витрачати на інші товари також в цьому місті.

Такі подарункові талони вже роздали 800 людям, а загальна допомога на 14 червня 2022 року склала 70 мільйонів злотих.