Українським прикордонникам передали трофеї із затонулого крейсера "Москва" (фото)

Залишки флагмана флоту Росії дрейфували у відкритому морі.

Моряки передали українським прикордонникам загону морської охорони рятівний круг і світловий буй з крейсера-потопельника "Москва".

Про це повідомляє МВС України.

"Залишки флагмана флоту рф дрейфували у відкритому морі після феєричної зустрічі з Нептуном. Була «МОСКВА» – тепер нема", - йдеться у дописі.

13 квітня на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун". Російський крейсер має артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння. Також на ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан", що мають дальність ураження цілей до 1000 км. Несе на борту один гелікоптер Ка-27.

Фото: Прес-служба МВС України

Нагадаємо, з'явився аудіозапис, як військові РФ пропонували здатися прикордонникам з острова Зміїний. Саме після цих слів український прикордонник сказав легендарну фразу "Російський військовий корабель, йди на х*й".

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