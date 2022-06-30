Український безпілотник "Валькірія" на Донбасі знищив російський склад боєприпасів: відео

Український безпілотник "Валькірія" на Донбасі знищив російський склад боєприпасів.

Українські захисники відслідкували російський склад боєприпасів до "Ураганів" та за допомогою безпілотника знищили його.

Про це повідомляє ОТУ "Північ".

"Славетна українська "Валькірія" знову б‘є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знищили його!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські пілоти знищили два ворожі склади з боєприпасами та живу силу окупантів на Луганщині.

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