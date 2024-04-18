Український безпілотник знищив у Росії унікальний радар ядерного стримування – ЗМІ

Унікальна РЛС 29Б6 "Контейнер" була частиною російської системи раннього попередження для виявлення загроз, що наближаються на відстані тисяч миль, таких як балістичні ракети великої дальності.

Росія втратила єдину у своєму роді радіолокаційну систему. Як українські, так і московські джерела повідомляють, що Київ почав атаки безпілотниками на сотні миль углиб російської території.

Як пише Newsweek, у середу українські ЗМІ повідомили, що українські безпілотники завдали удару по об'єкту, де розміщений загоризонтний радар "Контейнер 29Б6" у російській республіці Мордовія, з посиланням на джерела в українській військовій розвідці. Російські та українські джерела повідомили про попередню атаку безпілотників на об'єкт у Мордовії 11 квітня.

У середу Артем Здунов, регіональний губернатор Мордовії, заявив, що український безпілотний літальний апарат "знову атакував об'єкт у Мордовії" близько восьмої години ранку за місцевим часом. За його словами, російська ППО збила дрон.

У повідомленні ВЧК-ОДПУ, яке нібито володіє інсайдерською інформацією російських силовиків, йдеться про те, що "атака пройшла успішно, і зараз російська загоризонтна станція не працює".

Унікальна РЛС 29Б6 "Контейнер" є частиною російської системи раннього попередження для виявлення загроз, що наближаються на відстані тисяч миль, таких як балістичні ракети великої дальності. За даними російського державного інформаційного агентства ТАСС, він може відстежувати запуски крилатих і гіперзвукових ракет, а також зліт літаків на відстані до 1860 миль.

Forbes назвав радар, що базується в Мордовії, єдиним у Росії загоризонтним радаром, спрямованим на захід, який контролює повітряний простір навколо Європи. Його вартість, за даними видання, становить 110 мільйонів доларів.

"Заповнити прогалину", що утворилася через відсутність радара, буде вкрай складно, повідомив Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Безпілотники атакували російську РЛС "Контейнер" у Мордовії – відео

Нагадаємо, СБУ уразила у Брянській області РФ радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" вартістю 100 мільйонів доларів. По РЛС прилетіли сім дронів-камікадзе літакового типу.

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