Український десант у Криму на День Незалежності: все, що відомо про гучну спецоперацію

ТСН.ua зібрав все, що відомо про висадку українських військових у Криму та чим завершилася гучна спецоперація.

На День Незалежності стало відомо про спецоперацію українських військових в окупованому Криму.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про гучну подію та її результат.

Близько 5 години ранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили "Крим. Реалії".

"З 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи, повідомили нам місцеві джерела. Крім того, наші джерела в українській розвідці підтвердили, що у цьому районі відбувся бій за участю плавзасобів та авіації", – зазначали у виданні.

Що кажуть у ГУР

У ГУР підтвердили, що спільно з ВМС на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк на мисі Тарханкут.

Мис Тарханкут на мапі: Google

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані", - розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, не повідомляючи більше деталей.

Пізніше Юсов уточнив, що втрат серед особового складу з боку України немає, але є втрати з боку противника.

Станом на 12:00 представники ГУР Андрій Черняк та Андрій Юсов у коментарі "РБК Україна" повідомили, що українські військові вже повернулися після спецоперації, виконавши поставлені завдання. За словами представників ГУР, сама операція "мала характер рейду.

Близько 13:00 24 серпня ГУР опублікувало пресреліз щодо операції. Зазначалося, що "під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку".

Також наголошується, що в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Прапор України в Криму розгорнули під час спецоперації / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

ГУР навіть опублікувало відео з цим важливими і символічним моментом.

Спецоперація українських сил в Криму: в ГУР показали унікальні кадри

У відомстві запевнили, що усі цілі та завдання операції виконано, а після її завершення українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Втрати ворога

У коментарі "Суспільному" представник ГУР Андрій Юсов додав, що в результаті спецоперації біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму, українські військові пошкодили чотири ворожі швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

Говорити про звільнення Криму зарано – Зеленський

Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю спецоперацію, попередив, що про звільнення півострова говорити поки зарано.

"Зарано говорити про звільнення Криму. Друге – детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє – так, це наші хлопці. Четверте – жертв немає з нашого боку, це гарна новина", – сказав глава держави.

Чому це місце важливе і що там розташовано

За інформацією того ж "Крим. Реалії", у селі Маяк розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Також на тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол – РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.

Фото: Крим.Реалії

Військовий аналітик Павло Нарожний у коментарі виданню "Фокус" підтвердив, що це місце розміщення російських систем ППО. Зокрема йдеться про БРК "Бастіон" і ЗРПК "Панцир-С1".

Крім того, на мисі розташований тренувальний полігон для російської піхоти, а на березі є фортифікаційні споруди для захисту від атак з моря.

Фото: Крим.Реалії

За його словами, з цього мису, ймовірно, окупанти запускають ракети "Онікс", якими обстрілюють портову інфраструктуру України.

"Якщо наші підрозділи висадилися на Тарханкуті, що має стратегічне значення, то, отже, вони можуть висадитися і в інших точках. Не впевнений, що в Севастополі або інших щільно населених пунктах, але все можливо", – каже Нарожний.

Буданов пояснив, навіщо ця операція

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що спецоперація із висадкою українських розвідників у Криму 24 серпня була важливою, аби українці повірили у перемогу не лише на материковій частині держави, але і на півострові.

"Щоб (люди – ред.) згадали і повірили в те, що перемога не за горами, і звільнення їх не за горами, що про них ніхто не забув", – додав начальник ГУР.

Він також анонсував наземну операцію для деокупації Криму.

Крім того Буданов сказав, що українські сили можуть вразити будь-яку частину тимчасово окупованого Криму станом на зараз, у будь-якій точці.

Що кажуть окупанти

Російські пропагандисти були змушені визнати, що український десант дійсно побував біля берегів Криму. Звісно, росіяни браво "відзвітували", що чотири катери з українськими військовими "були знищені".

Пропагандистський Telegram-канал SHOT нарахував "вбитими" 15-20 українських військових, але доказів ніяких не навів. Знаючи, як пропагандисти вміють хвалитися неіснуючими перемогами, можна вважати, що тут росіяни також розганяють фейкову інформацію про наші втрати.

Міноборони Росії та місцева окупаційна так звана "влада" цю інформацію не коментували.

Раніше на Тарханкуті знищили ворожу С-400

Зауважимо, що саме на мисі Тарханкут, поблизу села Оленівка, вчора, 23 серпня, внаслідок вибуху було знищено російську зенітно-ракетну систему ППО великого та середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Момент знищення російського С-400 в Криму / Скриншот

"Самих по собі комплексів С-400 дуже небагато, це одна з останніх таких розробок. І, крім того, оскільки це один із найсучасніших їх знарядь та засобів протиповітряної та протиракетної оборони, то, звичайно, це матиме системні наслідки для розвитку подій у Криму", – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

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У КРИМУ ПІДНЯЛИ ПРАПОР УКРАЇНИ!