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Український дрон-камікадзе успішно пройшов низку випробувань: коли з'явиться на фронті

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Український дрон-камікадзе успішно пройшов низку випробувань: коли з'явиться на фронті

Фото: УНІАН

Цей безпілотник вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини матиме дальність польоту до 1 000 км.

"Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

Про це розповіла речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, відбулася низка етапів успішних випробувань. Наразі фахівці переходять до заключного етапу випробувань під — дією РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби).

"Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати", — сказала речниця "Укроборнпрому".

Передбачається, що цей безпілотник зможе нести до 75 кілограмів вибухової речовини та мати дальність польоту до 1 000 км.

Нагадаємо, що останнім часом Росія поки не використовує іранські дрони у війні. Експерт Євген Силкін пояснює це тим, що іранські "мопеди" нібито не стійкі до морозу. 

Натомість речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що у росіян іранські дрони могли просто закінчитися.

Військовий експерт Петро Черник припустив, що іранці не так вже і багато передали цих дронів. росіянам.

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Дата публікації
Перегляди
1106
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