Український дрон-камікадзе успішно пройшов низку випробувань: коли з'явиться на фронті

Цей безпілотник вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини матиме дальність польоту до 1 000 км.

"Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

Про це розповіла речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, відбулася низка етапів успішних випробувань. Наразі фахівці переходять до заключного етапу випробувань під — дією РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби).

"Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку виконати", — сказала речниця "Укроборнпрому".

Передбачається, що цей безпілотник зможе нести до 75 кілограмів вибухової речовини та мати дальність польоту до 1 000 км.