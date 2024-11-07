Український дрон подолав понад 1000 км і одним ударом знищив 3 військові кораблі РФ — Forbes

За цією атакою стоїть Київ і вона була успішною.

Роботизований дрон-літак із дистанційним керуванням, заряджений вибухівкою, пролетів 1126 км до стоянки російського Каспійського флоту в Дагестані, де знищив одразу три кораблі.

Про це пише Forbes.

Безпілотник А-22, яким було завдано удар, розроблявся, щоб відповісти на удари Росії по українських містах і базах, зокрема, за допомогою низки безпілотників місцевого виробництва та ракет класу "земля-повітря", налаштованих для наземних ударів.

"Гудіння А-22 над якірною стоянкою Каспійського флоту підкреслює, наскільки швидко Україна просунулася до розширення свого портфоліо зброї глибокого ураження місцевого виробництва", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, вранці 6 листопада росіяни заявили про атаку на Каспійськ у Дагестані за допомогою начебто українських дронів А-22 "Летюча лисиця". Вибухи в місті зняли на відео.

Як повідомили згодом у ЦПД, у Каспійську був атакований порт, де розташовані російські військові кораблі.

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