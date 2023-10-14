Український дрон вилетів подивитись на "музейні експонати" росіян на фронті: "вибухова зустріч" потрапила на відео

Дрон-камікадзе "Сталевого Кордону" вполював раритетну гармату окупантів 1940-х років.
На Куп'янському напрямку прикордонники під час аеророзвідки виявили на ворожих позиціях радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з гарматою АЗП-57 калібру 57мм, розроблену ще у середині 1940-х років.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
За його словами, востаннє ці гармати використовували радянські війська в період Афганської війни, а після розпаду радянського союзу більшість пострадянських країн включно з Україною зняли С-60 з озброєння через її моральну застарілість.
"Подивитись на музейний експонат вилетів прикордонний дрон-камікадзе штурмової бригади "Сталевого Кордону". Результати цієї вибухової зустрічі добре видно на відео.
Нагадаємо, українські захисники з дрона влаштували епічне полювання на окупанта, яке завершилося поразкою загарбника. Окупант намагався втекти від українського дрона, але карма наздогнала його: відео.
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