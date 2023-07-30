Український дрон влаштував раптову зустріч з авто окупантів – епічне відео

Генштаба ЗСУ показав відео, як на одній із доріг рухається ворожа автівка, а назустріч їй летить український безпілотник із вибухівкою. Коли дрон долетів до машини росіян, камера зафіксувала сповнене жаху обличчя окупанта.

На відео видно, як росіянин, який сидить з боку пасажира тримає у руках телефон і щось знімає, однак, коли дрон долетів до машини, камера зафіксувала сповнене жаху обличчя окупанта, після чого відео обривається.

Несподівана зустріч окупантів із безпілотником ЗСУ

Нагадаємо, Олександр Сирський показав відео, як ЗСУ знищили російський "Бук" за 5 хвилин.

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