Український дрон влаштував раптову зустріч з авто окупантів – епічне відео

ЗСУ показали несподівану для окупантів зустріч із безпілотником.
Генштаба ЗСУ показав відео, як на одній із доріг рухається ворожа автівка, а назустріч їй летить український безпілотник із вибухівкою. Коли дрон долетів до машини росіян, камера зафіксувала сповнене жаху обличчя окупанта.
На відео видно, як росіянин, який сидить з боку пасажира тримає у руках телефон і щось знімає, однак, коли дрон долетів до машини, камера зафіксувала сповнене жаху обличчя окупанта, після чого відео обривається.
Нагадаємо, Олександр Сирський показав відео, як ЗСУ знищили російський "Бук" за 5 хвилин.
Читайте також: