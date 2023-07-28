Український FPV-дрон ефектно знищив російський "Сонцепьок" на фронті (відео)

Цей безпілотником "Пегас" був придбаний у межах проєкту "Армія дронів".

Спецпризначенці СБУ українським FPV-дроном ефектно знищили російський "Сонцепьок" на фронті і зафіксували цей момент на відео.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Мережі.

"Український FPV-дрон перетворив російський "Солнцепьок" на купу брухту. Це – результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником "Пегас", який придбали в межах "Армії дронів" за кошти компанії Everstake", – йдеться в заяві міністра.

Він зауважив, що "Сонцепьок" – важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Російські окупанти обстрілюють із неї українські території. Постріл із "Сонцепьока" може знищувати все – від бронетехніки до інфраструктурних об’єктів.

"Тепер у росіян мінус одна така система. І, звісно, знищеної техніки окупантів буде більше. "Армія дронів" продовжує зростати", – зазначив Федоров.

Ефектне відео: український FPV-дрон знищив російський "Сонцепьок"

Нагадаємо, в Міноборони Росії звинуватили Україну у спробі атаки безпілотником по Москві в ніч проти 28 липня. У ворожому відомстві традиційно стверджують, що російська ППО знищила дрон і переконують у відсутності руйнувань.

Водночас напередодні речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти почали атакувати державу дронами-камікадзе Shahed-136, зібраними вже на території Росії. Про будівництво відповідного заводу там повідомлялося раніше.

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