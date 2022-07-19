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Український генерал-лейтенант висловився, чому провалися бліцкриг Путіна в Україніі

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Український генерал-лейтенант висловився, чому провалися бліцкриг Путіна в Україніі

Фото: Getty Images

Окупаційна армія Російської Федерації програла першу стратегічну наступальну операцію, бо мала помилки в управлінні та логістиці.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що було багато ворожих угруповань, що заходили до України. Усіма керував генеральний штаб у Москві, а це неправильно.

Таку думку він висловив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Це як битися розчепіреними пальцями", - наголошує Романенко.

За його словами, проблеми з логістикою були пов'язані з тим, що угрупованням видали боєприпаси і пальне та інше, щоб вони за тиждень закінчили "вирішення всіх питань".

"Окільки бліцкриг зірвався і провалився, подальше забезпечення пальним, продовольством, боєприпасами не здійснювалося. Логістика була незадовільною. Завдяки цьому ми змусили противника вийти з наших північних областей до РФ, потім перегрупуватися і зайти зі сходу і півдня", - наголосив колишній військовий. 

Як повідомлялося, російський опозиційний політик Михайло Касьянов вважає, що диктатор Володимир Путін планував швидко провести свою "спецоперацію" в Україні та змінити її керівництво. За його словами, він хотів змінити владу в Україт та дійти до Одеси.

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