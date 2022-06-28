Український гвардієць пригадав, як із гранатомета знищив окупантів та їхнє авто в Донецькій області (фото)

Український гвардієць пригадав, як із гранатомета знищив окупантів та їхнє авто в Донецькій області (фото)

У Донецький області український гвардієць із Кривого Рогу пострілом із гранатомета знищив особовий склад та автомобіль російських військ.

У момент повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого гвардієць Криворізької бригади Павло виконував завдання в районі проведення Операції Об’єднаних сил.

Про це повідомили в МВС України.

"Авіація почала працювати з першого дня – над нами постійно літали ворожі літаки", – згадує офіцер.

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Ротно-тактична група, у складі якої перебував тоді боєць, відбивала атаки окупантів, не даючи їм можливості просуватися вглиб України.

Населені пункти Донецької області перебували під постійним вогнем. За короткий час домівки мирних жителів перетворювалися на руїни.

"Ми тримали зв’язок з волонтерами та доставляли воду, продукти та речі першої необхідності місцевим. Люди жили навіть серед напівзруйнованих будинків, і їм необхідна була наша допомога", – розповів Павло.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 червня, російські окупанти продовжують наступ на Слов'янськ Донецької області. Проте ЗСУ вдалося зупинити просування військ РФ у напрямку Довгенького-Долини.

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