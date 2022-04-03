"Український характер все одно не підкорити": Зеленський подякував за хоробрість жителям Енергодара

Президент підкреслив, що окупанти не зможуть знищити свободу українців.
Президент України Володимир Зеленський подякував жителям Енергодара, які під загрозою смерті вийшли на мітинг вийшли на мирний мітинг з плакатами "Енергорад – це Україна!".
Про це голова держави сказав у відеозверненні 2 квітня.
"Хочу окремо подякувати мешканцям нашого Енергодара. Тим сміливим українцям і українкам, які сьогодні вийшли на мітинг для захисту свого міста. Для захисту нашої держави.
У відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей. Які – на своїй землі, у своєму праві. За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити. Жодним тиском. Жодним насильством", - підкреслив Зеленський.
Також президент подякував і жителям інших міст України.
"Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться й виходить. Я вдячний усім, хто боїться й виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.
А коли люди протестують – і що більше люди протестують – то складніше окупантам знищити нас, знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - заявив він.
Нагадаємо, Енергодар тимчасово окупований російськими загарбниками вже понад місяць – від 1 березня 2022 року. Там депутат-колаборант від партії "Опозиційна платформа – “За життя" Андрій Шевчик створив "народну раду". Шевчик вирішив співпрацювати з російськими окупантами.
Раніше стало відомо, що в Енергодарі на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримувати місцевих жителів, яких підозрюють в організації проукраїнських акцій та ніби-то підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники ФСБ РФ допитують утримуваних, застосовуючи методи психологічного та фізичного тиску.
Читайте також:
- "У нього зростає апетит", – Зеленський розповів, чого хоче Путін
- Гарантом того, що ми будемо країною на віки, будуть ЗСУ – Подоляк
- Подоляк оцінив загрозу війни в Криму