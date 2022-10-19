Український історик пояснив, чому в росіян є така жага крові українців: у суспільства РФ є комплекси

Російське суспільство безплідне та закомплексоване, тому йому потрібно постійно когось грабувати та вбивати.
Російське суспільство перебуває у пригніченому стані. Це їхня повсякденність. Воно не виробляє чогось вартісного, проте претендує на чужі землі.
Про це в інтерв’ю ТСН розповів український історик Олександр Палій.
“Російське суспільство — безплідне. Воно вартісного нічого не виробляє. Для того, щоб на щось претендувати — їм потрібно когось грабувати. Саме звідси їхня постійна агресивність. Вони самі кажуть, що не можуть закритися у своїх кордонах, бо розваляться. Інша причина полягає в тому, що у них є комплекси. І вони долають їх через агресію”, — наголосив історик.
За його словами, росіяни у своїй країні дуже принижені. Для того, щоб почуватися у себе вдома нормально, їм потрібно, щоб їхня влада вбивала когось за кордоном. Без цього вони відчувають свою неповноцінність.
“Це стадо фактично підганяє вождя, а сам вождь — жене це стадо. Тому коли там буде побудована міцна стіна — з одного боку Китай, з іншого НАТО разом з Україною — тоді вони одразу розваляться на багато частин. Їм просто ні на кого буде кидатися”, — підкреслив Олександр Палій.
Нагадаємо, російський окупант каже, що може потрапити в "котел" на півдні України.
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