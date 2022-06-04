Український командир розповів, яка зброя потрібна ЗСУ, аби отримати перевагу на полі бою

Український командир розповів, яка зброя потрібна ЗСУ, аби отримати перевагу на полі бою

Командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитро Красильников розповів, яка зброя потрібна Україні для знищення купантів і виконання поставлених завдань.

За його словами, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання, Україна потребує протитанкову зброю дальньої дії для знищення російських артилерійських установок.

Про це повідомляє Генштаб з посиланням на слова командира ОТУ "Північ" бригадного генерала Дмитра Красильникова.

"Дуже важко постійно перебувати під обстрілами…В першу чергу потрібні такі види озброєння і такі види боєприпасів, які нам дозволять захопити перевагу, а саме нанести ураження далекобійній артилерії противника", - наголосив Красильников.

Крім того, генерал пояснив, що протитанкової зброї ближньої дії зараз достатньо. Однак піхота не зможе працювати без протитанкової зброї саме дальньої дії, якою українські захисники зможуть знищувати російські САУ. Їх, за словами Красильникова, сьогодні дуже багато.

Командир ОТУ "Північ" наголосив, що чим швидше надійде потужна зброя, тим більше життів та землі врятують ЗСУ.

Нагадаємо, генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін наголошує, що Захід повинен якнайвидше передати Україні винищувачі, які необхідні у боротьбі з армією Російської Федерації. Військовий Сполуених Штатів звернувся до американських й інших західних чиновників.

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