Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Український командир розповів, яка зброя потрібна ЗСУ, аби отримати перевагу на полі бою

Дата публікації
Перегляди
50
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Український командир розповів, яка зброя потрібна ЗСУ, аби отримати перевагу на полі бою

Фото: Державна прикордонна служба України

Командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" Дмитро Красильников розповів, яка зброя потрібна Україні для знищення купантів і виконання поставлених завдань.

За його словами, аби піхота могла виконати покладені на неї завдання, Україна потребує протитанкову зброю дальньої дії для знищення російських артилерійських установок.

Про це повідомляє Генштаб з посиланням на слова командира ОТУ "Північ" бригадного генерала Дмитра Красильникова.

"Дуже важко постійно перебувати під обстрілами…В першу чергу потрібні такі види озброєння і такі види боєприпасів, які нам дозволять захопити перевагу, а саме нанести ураження далекобійній артилерії противника", - наголосив Красильников.

Крім того, генерал пояснив, що протитанкової зброї ближньої дії зараз достатньо. Однак піхота не зможе працювати без протитанкової зброї саме дальньої дії, якою українські захисники зможуть знищувати російські САУ. Їх, за словами Красильникова, сьогодні дуже багато.

Командир ОТУ "Північ" наголосив, що чим швидше надійде потужна зброя, тим більше життів та землі врятують ЗСУ.

Нагадаємо, генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін наголошує, що Захід повинен якнайвидше передати Україні винищувачі, які необхідні у боротьбі з армією Російської Федерації. Військовий Сполуених Штатів звернувся до американських й інших західних чиновників.

Читайте також:

Таємниці лендлізу: військовий експерт Антон Міхненко розповів про зброю Україні від США

Таємниці лендлізу: військовий експерт Антон Міхненко розповів про зброю Україні від США
Наступна публікація