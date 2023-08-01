Український контрнаступ на півдні: британська розвідка заявила про виснаження двох армій Росії

На півдні України дві російські армії борються з виснаженням у передових полках: їм бракує артилерійських боєприпасів, резервів та є проблеми із забезпеченням флангів.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

За інформацією британської розвідки, атаки українських військовика на південь від Оріхова були зосереджені на 58-й загальновійськовій російській армії. Швидше за все, ця ворожа армія виснажена, адже її передові частини беруть участь у напружених бої вже понад вісім тижнів.

Далі на схід, на південь від Великої Новосілки російські окупанти, які перебувають в обороні, відтягуються зі Східного та Південного військових округів РФ. Це може створювати проблеми координації.

Водночас підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, зазнають особливого тиску. Не виключено, що тамтешні бійці переконані – для них давно настав час провести ротацію з лінії фронту.

На півдні загальними проблемами для російських командирів, швидше за все, будуть брак артилерійських боєприпасів, брак резервів та проблеми із забезпеченням флангів частин в обороні", – йдеться у звіті британського Міноборони.

Ситуація на південному фронті

За словами військово-політичного аналітика Дмитра Снєгирьова, на Оріхівському напрямку ЗСУ фланговим охопленням вийшли фактично в тил угруповання ворога, оточивши село Роботине. Йдеться про просування вглиб російської оборони і вихід на так звану "лінію Суровікіна" в районі Вербового. Завдання цієї глибоко ешелонованої "лінії" – прикрити територію Криму та узбережжя Азовського моря.

Водночас ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж оцінив як вдале просування контрнаступу Сил оборони на півдні. Вони там переходять від розмінування полів до другої лінії оборони ворога, що дозволить змусити окупантів тікати до Криму чи Маріуполя.

У зведенні Генштабу ЗСУ 1 серпня вказано, що українські війська продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах. На Запорізькому – ворог намагається не допустити подальшого просування ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Маляр: секрети просувань ЗСУ, попри переваги ворога і військову науку!"

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