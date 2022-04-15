Український "Корсар" знищив колону російської техніки: військові описали перебіг подій

Внаслідок вибуху снаряда загинув український боєць, ще одного контузило.

Протитанковий розрахунок ракетного комплексу "Корсар" знищив у Херсонській області колону російської військової техніки – два танки, БМП, броньований автомобіль та БТР.

Про це розповів один з бійців бригади.

"Зранку протягом години нас обстрілював ворожий танк. Не відразу засікли місце, з якого він працює... Зрештою в оптику нашого ракетного комплексу "Корсар" потрапила курява в степу. Я помітив у ній силует танка, доповів про це старшому групи і одержав дозвіл на відкриття вогню", – розповів головний сержант окремого танкового взводу.

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Він додав, що танк був підбитий однією ракетою, а після другого пострілу – спалахнув.

Ще за кілька годин українські військові помітили на дорозі колону російської військової техніки – БМП-3 з мотострільцями на броні, за нею – танк та БТР.

Першим пострілом українські захисники вразили БМП та піхоту, після чого здетонував боєкомплект. Другим пострілом вдалося знищити БТР, а третя ракета "Корсара" поцілила у фальшборт танка. Внаслідок пошкодження він закрутився на місці, але встиг розвернути башту і відкрити вогонь по бойовому розрахунку.

Внаслідок вибуху снаряда загинув український боєць, ще одного контузило.

Проте вже другою ракетою танк окупантів був знищений.

Нагадаємо, українські військові закликають українців не ігнорувати повітряні тривоги, бо Росія через втрату крейсера "Москва" активізувала ракетні удари.

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