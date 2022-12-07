Український льотчик показав закривавлене обличчя після катапультування: "Захист дорого коштує"

Саме цей льотчик ліквідував п’ять ворожих дронів та дві ракети під час ракетної атаки по Вінниці.

Український військовий льотчик майор Владислав Ворошилов з позивним Karaya у День ЗСУ нагадав про ціну свободи для українців та опублікував фото зі своїм пораненням після виконання завдання.

Про це йдеться в дописі Ворошилова в Instagram.

Льотчик написав вітання з Днем ЗСУ та наголосив, що сили оборони України стоять на захисті не лише своєї держави, а – всього цивілізованого світу.

"Це щит, який оберігає західний світ від орди, яка залишає після себе лише хаос та руйнування. Але цей захист дорого коштує синам України, тому це потрібно розуміти й пам'ятати", – наголосив Ворошилов.

Він опублікував фото зі своїм залитим кров'ю обличчям, зроблене після виконання завдання, аби люди усвідомлювали, з чим доводиться стикатися українським військовим.

"На відео з польотів все дуже гарно, літаки літають, ракети відстрілюються, але, на жаль, немає розуміння того, що відбувається за кадром, тому я вирішив виставити фото без редагування", – зазначив льотчик.

Фото з Instagram-сторінки Владислава Ворошилова

Нагадаємо, в жовтні під час ворожого ракетного удару по Вінниці Владислав Ворошилов зміг знищити п’ять дронів-камікадзе іранського походження та дві ракети. Після цього льотчик МіГ-29 катапультувався, відвівши несправний літак на безпечну відстань від міста. Чоловік потрапив до лікарні. В Повітряних силах тоді повідомили, що Ворошилов виконав головне завдання.

Знешкодив 7 повітряних цілей і катапультувався: льотчик-герой потрапив до лікарні

Читайте також: