Український морський дрон Magura V5: експерт пояснив, як він може знищити флот Росії

Український морський дрон або безекіпажний катер Magura V5 здатний за кілька годин досягнути окупованого Криму та знищити ворожі цілі. Його бойова частина - 320 кг, що дає ефективніше знищувати ворожу техніку.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

Експерт назвав технічні характеристики нового українського дрону:

Швидкість до 42 вузлів;

БЧ - 320;

Дальність - понад 800 км.

Експерт зауважив, що мобільний і швидкий БЕК, що дає змогу всього за кілька годин досягти тимчасово окупованого Криму.

"Прогулянки на катері в Севастополь і назад... Хоча, назад навряд чи, адже прогулянка в один кінець, завдяки бойовій частині на 320 кг. До речі, раніше БЧ у БЕКів у середньому була до 200 кг. Збільшення БЧ дає змогу говорити про можливість чинити більш серйозний зовнішній вплив на військові кораблі чорноморської флотилії рф. Зокрема, у разі вдалого тарана це пошкодження з відправленням у ремонт фрегата проєкту 11356 або навіть гарантоване потоплення МРК пр.21631", - зазначив Олександр Коваленко.

Експерт додав, що дальність дає змогу загнати чорноморську флотилію не тільки в Севастополь або Новоросійськ.

"А тому, презентація вельми корисна. Насамперед для російських окупантів. Адже їм уже час готуватися до виведення своїх посудин із Чорного моря, води якого для них давно не доброзичливі, а віднедавна стануть і зовсім екстремально небезпечними", - пояснив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше CNN показав, як виглядає та як використовують військові нові українські морські дрони.

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