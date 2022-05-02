Український моряк з радянського ПЗРК збив дорогущий літак окупантів за $40 млн

Старий радянський ПЗРК коштує 60–80 тисяч доларів, а сучасний російський літак — 40 мільйонів доларів.

Військовий моряк з Ізмаїла ліквідував ворожий винищувач Су-34 за допомогою старого радянського ПЗРК "Ігла".

Про вправного бійця Дмитра розповідає АрміяInform.

Хлопець згадує, що російські літаки вилетіли дуже швидко.

"Їх не було чути, та й видно погано через хмарність. Вони випустили декілька ракет по місту та залетіли назад за хмари. Цей момент я спостерігав на сигнальному містку і зрозумів, що одного разу їм не вистачить, вони захочуть повернутися, щоб завдати повторного удару", — зазначає військовий моряк.

Літаки РФ дійсно повернулися, а боєць приготувався до вистрілу. Зі старого ПЗРК "Ігла" військовий відразу запустив ракету. Одним літаком в окупантів стало менше.

"Тоді всі почуття в мене відключилися, голова була "холодною", а руки робили все самі. Певно, завдяки постійним навчанням, а також інстинкту: або вони нас, або ми їх. Тож, яка б у них не була зброя, перемога за нами", — наголошує матрос.

У виданні зазначають, що старий радянський ПЗРК, що коштує 60–80 тисяч доларів, знищив сучасний літак за 40 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що нацгвардієць у Запорізькій області з ПЗРК "Ігла" вгатив по російському літаку, який коштує 11 мільйонів доларів.

Ще один військовослужбовець ЗСУ у свій день народження зробив собі і українцям чудовий подарунок - збив ворожий гелікоптер К-52. Вдалий постріл здійснив також з ПЗРК "Ігла".

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