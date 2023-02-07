Український науковець та воїн зник безвісти 10 місяців тому: стало відомо про його долю

Від квітня минулого року 32-річного біолога та військового Біжана Шаропова, який бився з ворогом під Ізюмом на Харківщині, вважали зниклим безвісти. У вівторок, 7 лютого стало відомо, про загибель бійця та науковця.

Про це повідомили в Інституті фізіології імені Богомольця НАН України, співробітником якого був Шаропов.

"Сьогодні стало відомо, що Біжан загинув. Сміливий, життєрадісний, молодий. Голова Ради молодих вчених, науковий співробітник, захисник, хлопець, син. Співчуття рідним і колегам. Це непоправна втрата для всього колективу і близьких. Спочивай з миром", – йдеться в повідомленні.

Сім’я Біжана Шаропова переїхала до Києва у 1995 році зі столиці Таджикистану Душанбе, де й народився молодий учений та захисник України. Після завершення навчання на кафедрі біології природничого факультету НАУКМА він поступив на аспірантуру в Інститут фізіології НАН України.

Фото: Facebook / Біжан Шаропов

У 2019 році захистив кандидатську дисертацію, був обраний головою Ради молодих вчених Національної академії медичних наук України.

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Після активної участі в Революції Гідності Біжан Шаропов увійшов до складу батальйону "Айдар" і воював у 2014-2015 роках на Луганщині.

Від початку повномасштабного вторгнення повернувся до війська. Від квітня минулого року вважався зниклим безвісти, останній допис на його сторінці в соцмережах датований 10 квітня.

Неофіційно його побратими повідомляли про загибель Шаропова у боях під Ізюмом.

Нагадаємо, у боях з російськими загарбниками під Бахмутом Донецької області загинув український боєць змішаних єдиноборств Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний".

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