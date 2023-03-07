Український омбудсман показав "виховну бесіду" з полоненими окупантами перед обміном: відео

Окупанти заявили, що їм усе сподобалось в українському полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав "виховну бесіду" з російськими окупантами перед обміном на захисників України.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

На відео Лубінець спілкується з окупантами та запитує, чи знущались з них в українському полоні та пояснює права росіян на території РФ.

"Я представляю секретаря уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Які у вас питання, проблеми, пропозиції, скарги під час вашого незаконного перебування в Україні? Є?"

"Ні".

"Відсутні? Скарг немає? Поводились з вами нормально? Харчування?"

"Так".

"Сподіваюсь, ми більше не побачимось?"

"Ні".

"Обіцяєте, хлопці?"

"Так".

"У вас такий самий інститут є в Росії. Ним керує Москалькова Тетяна Миколаївна, якщо ви чули про таку. Якщо вас ще раз захотять сюди відправити, ви маєте право до неї звернутись. Вона готова вам допомагати. Сподіваюсь, так і буде".

"Чергове підтвердження того, що Україна дотримується Женевських конвенцій!", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, 7 березня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресором. Додому повернулися 130 захисників і захисниць, серед яких 87 оборонців Маріуполя.

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