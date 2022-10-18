Український омбудсмен Лубінець розповів подробиці своєї першої зустрічі з російською колегою Москальковою

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, про що говорив з омбудсменом Російської Федерації Тетяною Москальковою під час першої зустрічі, яка відбулася 17 жовтня під час обміну полоненими.

Зокрема йшлося про потребу активізувати репатріації військовополонених та звільнення цивільних заручників.

Про це Лубінець повідомив у Facebook.

Український омбудсмен зазначив, що під час перемовин обговорили необхідність відвідування колонії в Оленівці стороною України, Росії та, у разі потреби, за участі третьої сторони, напрацювання шляхів відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання, як на території підконтрольній РФ, так і в Україні.

Лубінець додав, що також йшлося про наступне:

необхідність двосторонньої взаємодії у багатьох питаннях щодо цивільних осіб;

надання змоги військовополоненим дзвонити до рідні;

ретельні пошуки безвісти зниклих;

об`єднання родин, коли діти та батьки опинилися на різних територіях;

документів для біженців.

"По завершенню зустрічі, домовилися направити офіційні листи для реалізації обговорених завдань, що передбачають захист прав людей. Маю надію, що реалізація обговорених пропозицій, стане вагомим кроком для допомоги нашим громадянам", - написав Лубінець.

Нагадаємо, 17 жовтня, вдалося провести черговий масштабний обмін полоненими. З російської неволі звільнили 108 жінок, серед яких виявилася і мама Аліси Обідіної - Вікторія.

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