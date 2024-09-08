Український батальйон розпочав набір рекрутів у Курській області

Батальйон "Нахтіґаль", створений влітку 2023 року, розпочав набір нових рекрутів. На даний момент бійці цього підрозділу беруть участь у звільненні Курської області РФ від путінського режиму.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Крила Нахтігалю".

Протягом року понад 200 бійців підрозділу успішно виконують бойові завдання на Херсонському, Донецькому та Курському фронтах. За цей час "Крила Нахтіґалю" завдали противнику шкоди на понад 47 мільйонів доларів та взяли участь у заходах, збиток від яких перевищує 590 мільйонів доларів, при цьому не понісши жодних бойових втрат.

Підрозділ оголосив набір на службу за кількома напрямками:

пілот, оператор або штурман безпілотних систем;

бойовий медик;

водій бойового розрахунку або водій забезпечення;

діловод (робота з документами);

дешифрувальник;

інженер (робота з боєкомплектом);

технік ремонтного взводу безпілотних систем;

автомайстер;

бухгалтер.

Військові заявили, що приєднатися до підрозділу "Нахтіґаль" може будь-хто, хто має високу мотивацію захищати. Вони також обіцяють повний супровід, починаючи з першої співбесіди і до моменту прибуття в військову частину.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська випробовують нову технологію "ковзних перешкод" на Запорізькому напрямку в Україні. Ця технологія призначена для того, щоб порушити зв'язок між українськими безпілотниками та їхніми операторами.

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