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Український прапор майорить над Соледаром: боєць ЗСУ показав незахоплену ворогом частину міста (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Час на прочитання
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Український прапор майорить над Соледаром: боєць ЗСУ показав незахоплену ворогом частину міста (відео)

Фото: скриншот з відео

На західній околиці міста, про захоплення якого прозвітували окупанти, українські воїни тримають оборону.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" запевнив, що станом на 14.15 неділі, 15 січня, бійці ЗСУ тримають захисний рубіж у Соледарі Донецької області та відплачують окупантам за вчорашній ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це він повідомив у відеозверненні. 

За словами “Мадяра”, прапор України майорить над західною околицею міста Соледар, про захоплення якого упродовж тижня звітують російські пропагандисти.

“Воїни ЗСУ тримають захисний рубіж, а ми насипаємо “люлєй" хробакам за вчорашню, трагічну... За Дніпро!”- наголосив український воїн, продемонструвавши відео промислової частини міста, де над однією з веж розвівався український прапор.

Як повідомлялося, 14 січня у Дніпрі, де росіяни ракетним ударом розбомбили житлову багатоповерхівку, загинуло понад 20 мирних жителів.

Нагадаємо, раніше у Соледарі відбувалися артилерійські дуелі між ЗСУ та окупантами, місто стало для ворога справжньою пасткою.

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Дата публікації
Перегляди
2724
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