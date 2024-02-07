Український прапор у Кринках: Гуменюк зробила заяву про його значення

Встановлення прапора в Кринках було потрібно нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковниця Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ продовжують заходи з утримання позицій на лівому березі Дніпра й працюють над його розширенням.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Встановлення українського прапора в Кринках — це відповідний жест на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда і яка намагається переконати місцеве населення ТОТ, що вони покинуті, що українські Сили оборони вибиті з позицій, і там панують росіяни”, — зауважила Гуменюк.

Однак, додала вона, всі побачили, що там є український прапор, і український спротив, і бійці Сил оборони: “Ті два штурми, які минулої доби ворог спромігся провести, були для нього безрезультативними й плачевними”.

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За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, ЗСУ продовжують заходи з утримання позицій на лівому березі Дніпра й працюють над його розширенням.

“Встановлення прапора в Кринках було потрібно нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити. А також мирному населенню лівого берега, щоб вони відчували, що Україна поруч”, — наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, Сили оборони 6 лютого підняли прапор України в селі Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області. На кадрах можна побачити, що земля довкола прапору — у вирвах від артилерійських ударів росіян, а довкола нема жодної вцілілої будівлі.

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