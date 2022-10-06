Український рух опору може допомогти ЗСУ у звільненні Херсона - Жданов

Звільняти Херсон може допомогти український рух опору, який перебуває на тимчасово окупованій росіянами території.

Про це в інтерв’ю виданню “Уніан” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Так, рух опору, який перебуває в Херсоні та потенційно може мати зброю, вірогідно допоможе ЗСУ звільняти територію від окупантів.

“Рух опору "Жовта стрічка" дуже активний і у боротьбі з колаборантами, і у боротьбі з окупантами. Я скажу так, що, якщо згадати події по Херсону, то ми дуже ефективно наносили вогневі удари по скупченню живої сили і техніки противника. У цьому плані вони працювали, молодці. Я не знаю, які у них там сили, чи вистачило у них сил підняти якесь повстання або чинити відкритий опір, але те, що вони зараз будуть активно займатися диверсійною діяльністю, я навіть не сумніваюся”, - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що рух опору буде максимально допомагати Збройним силам розбалансувати і систему військового управління, зв'язку і логістики.

Нагадаємо, що Жданов припускає, що удари по скупченню окупантів у Криму будуть після того, як ЗСУ звільнять Херсонщину.

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