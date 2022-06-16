Український скульптор переміг на конкурсі у Лондоні, вирізьбивши малюка, який тікав від війни

Український скульптор переміг на конкурсі у Лондоні, вирізьбивши малюка, який тікав від війни

Скульптура, яка зображує 5-річного хлопчика з України, що утікав від війни, перемогла на конкурсі із різьблення у Лондоні.

Кадри із заплаканим малюком, зроблені на польському кордоні у березні, облетіли усі світові ЗМІ, він став праобразом для скульптури, йдеться в ТСН.

Скульптор із Закарпаття Микола Глеба вирішив саме його втілити у своїй роботі.

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Про участь у конкурсі чоловік міг тільки мріяти, бо необхідних інструментів з собою не мав. У Британії він працює будівельником. Але інші учасники різбярського чемпіонату подарували українцю все необхідне.

І саме скульптуру закарпатця визнали найкращою серед інших представлених робіт.

Виграш автор передав на підтримку Збройних сил України.

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