Український скульптор переміг на конкурсі у Лондоні, вирізьбивши малюка, який тікав від війни

Скульптура, яка зображує 5-річного хлопчика з України, що утікав від війни, перемогла на конкурсі із різьблення у Лондоні.
Кадри із заплаканим малюком, зроблені на польському кордоні у березні, облетіли усі світові ЗМІ, він став праобразом для скульптури, йдеться в ТСН.
Скульптор із Закарпаття Микола Глеба вирішив саме його втілити у своїй роботі.
Про участь у конкурсі чоловік міг тільки мріяти, бо необхідних інструментів з собою не мав. У Британії він працює будівельником. Але інші учасники різбярського чемпіонату подарували українцю все необхідне.
І саме скульптуру закарпатця визнали найкращою серед інших представлених робіт.
Виграш автор передав на підтримку Збройних сил України.
Читайте також:
Випускники в Україні фотографуються на тлі руїн шкіл і скасовують святкування, щоб кошти віддати на армію
Польський пенсіонер закупав для українців бронежилети, як фітнес безрукавки, а плити для них - як метал для дахів
У Харкові росіяни знищили місцеве депо і сотню трамваїв перетворили на брухт