Український спецназ ліквідував розвідгрупу полку Кадрова в Сєвєродонецьку, а партизани на Херсонщині – полковника РФ

Українські спецпризначенці 10 червня в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку спеціального призначення імені Ахмада Кадирова, що названий на честь покійного батька лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Окрім того, українські партизани в Херсонській області підірвали авто з російським полковником та ще трьома військовослужбовцями.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Є такий полк "Ахмад". Розвідгрупу цього полку наш спецназ у Сєвєродонецьку – в нуль зробили сьогодні. Багато подій чудових відбувається", – сказав радник голови ОП.

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"Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні в Херсонській області підірвали УАЗик з російським полковником та ще трьома військовослужбовцями. Нещодавно один хитрий російський "Урал" вирішив постріляти по Очакову з БМ-21 "Град" і виїхав гордо на позицію, але не доїхав. Щось з ним трапилось. Партизани активізувалися наші і от якби добре воюють", – розповів Арестович.

Нагадаємо, радник голови ОП також повідомляв про ліквідацію одразу двох російських генералів у Херсонській області.

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