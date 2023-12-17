Український танк розніс будинок, де ховалися російські окупанти: відео з поля бою

У Мережі опубліковано відео з українським танком, який зносить будинок на північних околицях села Синьківка Харківської області, де переховувалися російські солдати.

Відповідні кадри опублікував у своєму Telegram-каналі військовий оглядач Юрій Бутусов.

Фахівці аеророзвідки зафіксували вправні дії екіпажу українського танка.

Місце укриття ворожих солдатів бронетехніка буквально зрівняла із землею. Попри те, одному з окупантів дивовижним чином вдалось таки врятуватися.

Український танк розніс будинок, де ховалися російські окупанти

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Раніше російські пропагандисти заявили, що окупаційна армія нібито захопила село Синьківка Харківської області, що на Куп'янському напрямку. Місцева влада спростовувала цю інформацію.

Нагадаємо, російські війська не відмовляються від повторної окупації Куп’янська Харківської області. Для цього вони намагаються вийти на рубежі населеного пункту Синьківка для створення майбутнього плацдарму для наступу.

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