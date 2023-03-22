Український уряд припускає можливість перемовин з Росією, але не з Путіним

Україна не бачить шляху до мирних переговорів із Путіним після ордера на арешт за військові злочини.

Київ розглядає викрадення дітей диктатором Путіним як частину геноциду, спрямованого на знищення України. Водночас український уряд припускає можливість перемовин із Росією, але не з Путіним.

Про це виданню Politico заявили голова МЗС України Дмитро Кулеба та секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наразі перемовини з Путіним навіть складно уявити після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт глави Кремля.

Раніше і радник голови Офісу президента України та представник української переговорної групи в Стамбулі Михайло Подоляк одразу написав, що визнання Путіна як "очевидного міжнародного злочинця прямо означає, що переговорів із нинішньою російською елітою не буде".

Данілов же каже, що Путін мав постати перед судом ще 2014 року за збитий малайзійський пасажирський літак MH17.

"Зараз 2023 рік, а цей виродок досі не несе жодної відповідальності. Тепер ми маємо з ним розмовляти після того, як він убив 500 наших власних дітей? Що це за світ, у якому ми живемо?" - сказав Данілов.

Тим часом голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів: вже задовго до ордера на арешт Україна була впевнена в безглуздості діалогу з російським диктатором, оскільки всі попередні спроби виявилися провальними. Він нагадав про рішення РНБО, яке на офіційному рівні заборонило переговори з Путіним.

"Путін ігнорує все, все, чого він хоче, - це більше війни, більше вкрадених українських дітей, більше вбитих українців та більше захоплених українських земель. Як можна впоратися з таким злом? Його треба придушити силою", - додав Кулеба.

Міністр уточнив, що Україна загалом припускає переговори з РФ.

Тим часом лідер КНР Сі Цзіньпін підтримав ядерні погрози Путіна. Для китайського очільника важливо показати "свій позитивний імідж і свою раціональність", вважають українські експерти.

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