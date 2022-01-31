Український військовий отримав поранення через обстріл російських найманців на Донбасі

Український військовий отримав поранення через обстріл російських найманців на Донбасі

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 30 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС.

Зазначається, що в напрямку Станиці Луганської противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а поблизу Пищевика російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначають у відомстві.

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