Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу окупантів на Донбасі

Військовому надали домедичну допомогу.

На Донбасі збройні формування Російської Федерації 16 листопада поранили українського військового. Загалом протягом поточної доби окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил.

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Зокрема, біля Мар'їнки підтримувані Росією бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Новотошківського бойовики тричі відкривали вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Поблизу Травневого бойовики обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Новоолександрівки проросійські війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Також біля Новозванівки українські військові потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотника, імовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Українському захиснику надали домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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