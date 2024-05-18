Український військовий розповів, як почався наступ РФ на Харківщині: "Це було десь 4-го"

Прикордонні пункти в "сірій зоні", які вдалося зайняти окупантам, на момент наступу РФ, не перебували під контролем жодної зі сторін.

Для українських військових наступ російських загарбників на Харківщині почався із команди керівництва Сил оборони.

Про це розповів заступник командира 8-ї роти 92-ї бригади на позивний "Кіт".

"Для нас, як завжди, почалося з команди, яка пролунала в певний момент і вночі почалося переміщення батальйона бригади на свої зони відповідальності. Це було десь певно 4-те (травня - ред.)... Вже розвідка доповіла, що є певне скупчення противника... Противник діє зараз трохи інакше, ніж в 22-му. Вже немає техніки... колони не йдуть, просувається дрібними групами, від 5-10 людей. Все це ми бачимо, все це ми контролюємо. Групи розбиваємо на підходах... Він не відтісняє, він зайшов в "сірі зони"... там не було жодної "живої" споруди", - пригадав він.

Військовий пояснив, що низка прикордонних пунктів в цій "сірій зоні", які вдалося зайняти окупантам, на момент наступу РФ, не перебували під контролем жодної зі сторін.

Нагадаємо, опозиція РФ заговорила про "програш" Заходу у війні Путіна та описала страшний сценарій для України.

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